Fabrizio Corona e la rivelazione su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Si tradiscono da anni”

L'ex re dei paparazzi è intervenuto in seguito all'intervista rilasciata da Francesco Totti: ecco cosa ha dichiarato

In queste ultime ore il nome di Fabrizio Corona sta tornando ad occupare i principali giornali di cronaca rosa. Dopo l’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ per chiarire l’argomento riguardo la separazione da Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi non ha potuto fare a meno di commentare le parole del calciatore.

In un’intervista rilasciata ad ‘Andkronos’ Fabrizio Corona è tornato a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. C’è da dire che tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice dell’Isola dei Famosi negli anni ci sono stati parecchi scontri e, riguardo la situazione, Corona ha dichiarato:

É una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro.

Forse non tutti ricorderanno che l’ex fotografo lanciò lo scoop di un presunto tradimento del calciatore con Flavia Vento ad un mese dalle nozze con la conduttrice.

Ma Fabrizio Corona si scaglia duramente nei confronti della famiglia Totti- Blasi, dichiarando:

La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra.

L’intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi continua e, alla domanda del giornalista se stia dalla parte di Francesco Totti o da quella di Ilary Blasi, Fabrizio Corona risponde:

Dalla parte di nessuno dei due. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito.

In conclusione, l’ex fotografo ha aggiunto: