Fabrizio Corona rivela di essersi ritoccato: quanto costa l’intervento estetico

Senza alcuna ombra di dubbio Fabrizio Corona è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Di recente l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nello specifico.

Di recente Fabrizio Corona è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex re dei paparazzi protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato in occasione di un’intervista. Oltre a parlare della sua vita privata e professionale, l’uomo ha dichiarato di essere ricorso ad un ritocchino.

In occasione di una lunga intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” di Riccardo Signoretti, l’ex marito di Nina Moric ha affermato di essersi sottoposto alla blefaroplastica. Si tratta di un intervento chirurgico molto particolare che ha un costo che varia dai 2.200 euro ai 4.500 euro:

Non c’è niente di male a dirlo, se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. L’ho sempre ammesso e non bisogna negare delle realtà che sono molto evidenti. Buona parte del mondo femminile fa fatica ad ammettere i ritocchini.