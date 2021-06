Fabrizio Corona, la sua nuova agente è famosa e condivide con lui l’esperienza del carcere

Fabrizio Corona ha una nuova agente. Lei è un volto già noto al piccolo schermo e condivide con l’ex re dei paparazzi l’esperienza del carcere. Stiamo parlando di Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi che, dopo la condanna per truffa, è diventata l’agente di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Stefania Nobile è la nuova manager di Fabrizio Corona. A dare l’annuncio della notizia è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. La donna è ora diventata un’agente di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e tra questi c’è proprio l’ex re dei paparazzi.

Queste sono le parole con cui la figlia di Wanna Marchi ha dato l’annuncio della notizia:

Da oggi sono l’agente di Fabrizio Corona. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi.