Fabrizio Corona lancia la bomba su Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis con un collega famoso”

Dopo aver annunciato la notizia della separazione tramite un’intervista rilasciata al giornale ‘Vanity Fair’, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. In seguito all’annuncio della fine del matrimonio, sono emersi sulla coppia numerosi retroscena. Tra i tanti, uno non è di certo passato inosservato: quello diffuso da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram.

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un retroscena diffuso sul suo canale Telegram e che riguarda la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Nel dettaglio, l’ex fotografo ha rivelato che l’imprenditrice avrebbe tradito l’ormai ex marito con un collega molto famoso. Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Io vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz. Tipo? Quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso.

Continuando con il suo discorso, Fabrizio Corona ha poi aggiunto:

Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo. Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci. Ma presto tornerò io e in questo canale vi dirò la verità.

Al momento, dunque, non ci è dato sapere il nome del personaggio con cui, stando a quanto sostiene Fabrizio Corona, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi promette di tornare con un nuovo scoop.