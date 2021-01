Fabrizio Corona: “Mi sposo, il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”

Fabrizio Corona convolerà a nozze. L’ex pupillo di Lele Mora e re dei paparazzi sembrerebbe avere intenzione di porre chiarezza, una volta per tutte, in merito alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Fabrizio Corona: pettegolezzo respinto in diverse occasioni

In reiterate occasioni egli stesso aveva respinto il pettegolezzo di una futura unione con Pasqualina (Lia) Del Grosso, imprenditrice di 47 anni che, a giudicare da quanto lei riporta sulla sua pagina personale di Instagram, sarebbe a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi.

Arriva la rettifica

Contattato dal settimanale Tutto, Fabrizio Corona getta la maschera ed esce allo scoperto: sposerà Lia Del Grosso. Ormai – ha proseguito – temporeggiare non ha più senso: è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio sveleranno la data delle nozze.

La dichiarazione pronunciata dal 46enne sconfessa quanto lui aveva in precedenza affermato. Nel momento in cui aveva iniziato a diffondersi la notizia inerente alle pubblicazioni di nozze, l’imprenditore aveva prontamente negato ogni cosa: non si sarebbe celebrato alcunché. Non è vero niente – aveva raccontato -, si trattava solo di una voce messa in giro dalla ex moglie Nina Moric.

Un matrimonio d’amore, non d’affari

Non potendolo avere, Nina cercava di fargli del male, spiegava al settimanale Oggi. Il quadro cambia, però, ora in modo drastico, sorprendendo gli appassionati di cronaca rosa, che ormai avevano archiviato il rumor come una falsa diceria. Una trovata di marketing o il coronamento di un sentimento? Corona, rende noto il periodico, sosterebbe che non sarà un mero matrimonio d’affari. Un matrimonio d’amore, dunque. Ma che appena il mese scorso era stato confutato dal diretto interessato.

Fabrizio Corona: serio problema di salute

Successivamente, Fabrizio Corona ha spiegato di avere un serio problema di salute. Rischia di diventare cieco, soffre di una congiuntivite cronica, i suoi occhi sono peggiorati in quanto qualcuno gli avrebbe fatto una macumba. A comunicarglielo un sensitivo.