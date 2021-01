Fabrizio Corona rischia di perdere la vista: “Vittima di una maledizione”

Quando è Fabrizio Corona a sparare grosso bisogna sempre rifletterci una volta in più, per capire se sia vero o meno. Comunque stiano le cose, l’ex re dei paparazzi, scomparso negli ultimi giorni dai radar, torna con una confessione che ha del clamoroso.

Fabrizio Corona: niente più post

Il silenzio sui social network, dove è una assidua presenza, avevano messo in allarme i fan. “Non è da lui”, dicevano i follower. E in effetti i post del beniamino erano ricorrenti, fino a pochi giorni fa. Tutto davvero strano, in quanto il bad boy per eccellenza dello show business italiano può vantare milioni di utenti al seguito.

Malocchio subito

Il motivo scatenante va oltre ogni immaginazione: stando alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso 46enne, Fabrizio Corona ha rischiato di perdere la vista. O almeno così apprendiamo dall’articolo pubblicato su Libero Quotidiano. In esclusiva il sito mostra le immagini – che ancora sui social non sono circolate – dove si scorge immediatamente una infiammazione fortissima agli occhi.

Interpellato dal giornalista, Fabrizio Corona attribuisce la completa responsabilità al malocchio. Quando lo hanno contattato ha parlato in anteprima dei recenti sviluppi. Ha chiamato un sensitivo – si legge -, tale Alessio Decanini. Che Lo ha raggiunto nella sua abitazione, nel pieno rispetto delle normative anti Coronavirus.

Occhi arrossati giorno e notte

E Fabrizio ha scoperto mediante le carte che qualcuno gli ha tirato una macumba contro di lui e per questa ragione la sua vista è in pochi giorni peggiorata. Stava calando, i suoi occhi erano arrossati giorno e notte. Al peggio sembrava non esserci mai fine e l’intervento di un esperto in materia era imprescindibile.

Fabrizio Corona: influsso negativo svanito

Fonte: Libero Quotidiano

Un influsso negativo vero e proprio che ora – ha poi tranquillizzato l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez – è fortunatamente andato via. Alla notizia ci si può credere o meno, chiunque è libero di maturare le proprie convinzioni, senz’altro le affermazioni sono una autentica chicca, come scrive l’autore del pezzo.