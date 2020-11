Fabrizio Corona confessa quanto guadagna in tv, cifre da capogiro! "Ecco quanto mi frutta la D’Urso"

Fabrizio Corona confessa quanto guadagna per le sue ospitate in tv, parecchie volte l’abbiamo visto in diretta da Barbara D’Urso. Le cifre sono da capogiro!

L’ex paparazzo dei vip, ha rivelato a Vanity Fair i suoi guadagni grazie alle ospitate in tv e le sue interviste al magazine “Chi“. Non si è risparmiato a rivelare alcuni aneddoti sul consumo di cocaina.

“Il 50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali spendono 30mila euro di coca a weekend. Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi”.

L’ultima volta che è apparso in tv è stato a Live – Non è la d’Urso per parlare e rispondere alle accuse della sua ex moglie Nina Moric di maltrattamenti sul loro figlio Carlos. Sul cachet spiega:

“La d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?”.

Per le interviste ai vari settimanali invece, guadagna 15mila euro. È questa la cifra che gli avrebbe dato Chi se l’intervista rilasciata a Vanity Fair l’avrebbe data a loro. Ultimamente Corona è finito al centro della cronaca rosa per le parole forti dette contro Nina Moric.

Sui social da qualche settimana circola un audio in cui si sente Fabrizio Corona dire:

“Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”.

L’ex marito di Nina Moric ha giustificato così le sue parole: