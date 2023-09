Fabrizio Corona rivela un retroscena choc sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono i personaggi più chiacchierati dal gossip di questi ultimi giorni. La notizia della presunta crisi tra i due ex gieffini sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip e in queste ultime ore Fabrizio Corona ha rivelato un retroscena inedito sulla coppia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi. Il rumor sulla coppia è iniziato quando il settimanale ‘Novella 2000’ ha reso pubblica la notizia della rottura tra i due ex gieffini. Dopo qualche giorno di silenzio, Sophie Codegoni ha poi confermato il rumor in questione con queste parole:

Non vi nascondo che io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia.

In queste ultime ore i nomi di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per via di alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che il motivo che ha portato i due ex gieffini ad allontanarsi sarebbe stato rappresentato dalla gelosia. Queste sono state le parole emerse tramite il suo canale Telegram:

Sophie, Alessandro, e anche Antonella Fiordelisi, sono abbastanza presenti su questa pagina Telegram. Perché è un genere di pubblico da noi ‘SCONSIDERATO’ ma che interessa ai più. E quindi noi vi raccontiamo ciò che accade nel mondo delle coppie social-influencer dotate di importantissime fanpage che, a partire dall’11 settembre, data di riapertura del Grande Fratello, sono stati vietate. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi, basta guardare l’impressionante magrezza di Sophie nelle ultime foto. Una settimana fa Sophie è andata al Porteno da sola. Insieme alla madre a Milano, che rappresenta uno dei posti più iconici conici della Milano da bere. Nonché luogo preferito di Fabrizio corona. Ad un tavolo vicino a lei era presente la storica collaboratrice di Fabrizio corona, Carolina Rossi, insieme a Mattia Santarelli, altro collaboratore non chiesto sia di Fabrizio.

Continuando, sulla pagine Telegram dell’ex re dei paparazzi è emerso che: