Fabrizio Corona lancia un nuovo scoop su Stefano De Martino: “Chi è la sua nuova fiamma”

La fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è senza ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate 2023. Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona sta tornando a far parlare di sé per un nuovo scoop che riguardo proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nuovo amore per Stefano De Martino? Nel corso delle ultime ore sta circolando sul web una notizia che sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, il conduttore avrebbe già dimenticato Belen dopo la fine della loro storia.

Questo è il messaggio che l’ex re dei paparazzi ha inviato sul suo canale Telegram:

Domani ore 15.00 vai sul canale premium e scopri il nuovo flirt di Stefano De Martino. E’ giovane e famosa.

Ma come ha reagito l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi di fronte al gossip lanciato da Fabrizio Corona?

Stefano De Martino ha deciso di rimanere in silenzio e di non dare adito al gossip che in queste ultime ore sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se il conduttore si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Stefano De Martino e la presunta frecciatina lanciata a Belen Rodriguez

Qualche giorno fa Stefano De Martino ha condiviso con i suoi followers una storia che molti utenti del web hanno considerato una vera e propria frecciatina nei confronti di Belen Rodriguez. Nel dettaglio, il conduttore ha postato la schermata di Spotify di un brano di Delresto Echoes, di Byoncé e Travis Scott.

Il testo del brano che il conduttore ha condiviso sulle sue Instagram Stories parla d’amore, soprattutto delle varie difficoltà che si incontrano nel corso di una relazione. Inoltre, la canzone sottolinea il fatto di lasciare andare le persone e le esperienze del passato. Nella storia in questione, Stefano De Martino non ha aggiunto ulteriori commenti.