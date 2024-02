Valentina Ferragni rompe il silenzio sulla separazione della sorella Chiara: le sue parole

Il caso Ferragnez è ormai diventato virale, tutti ne parlano e tutti vorrebbero sentire le versioni dei due diretti interessanti che però restano ancora nel silenzio più assoluto. Le persone intorno a loro però iniziano a far trapelare qualche piccolo dettaglio. Infatti sembra che i problemi della coppia non siano recenti, ma vadano avanti già da tempo. Oggi a rompere, almeno in parte, il silenzio è Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere giunta ormai al capolinea. Tra voci di corridoio ed indiscrezioni, la versione più acclamata sembra essere che i problemi della coppia più amata d’Italia risalgano almeno ad un anno fa. Infatti le recenti accuse per truffa aggravata, a carico di Chiara sembrano essere solo l’ultima goccia di un vaso che ormai traboccava da tempo. Infatti, sembra che in questo momento di tensione a livello legale, Fedez non sia stato vicino alla moglie.

In molti sostengono che tutto ciò sia stato fatto per preservare la sua immagine ed i suoi affari. In questi giorni di curiosità e domande sono stati interpellati anche i familiari dei due, compresa Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara. Anche la giovane gravita nel mondo della moda e ad una delle sfilate tenutasi in questi giorni a Milano, le è stato chiesto un commento in merito a questa vicenda. Valentina Ferragni, rompe il silenzio e dice:

“Preferisco non parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei.”

Poche parole, dirette e concise, che lasciano ancora più dubbi. Nessuno ha mai smentito tutte le voci della rottura, ed anche Valentina Ferragni, preferisce non parlare espressamente. L’utilizzo di questa frase, lascia intendere che forse, le cose tra la sorella Chiara ed il marito Fedez sia davvero arrivate alla fine. Tutti comunque restano in attesa di sapere le versioni dei due diretti interessati. A quanto pare Chiara si sarebbe già rivolta ad un avvocato, e Fedez avrebbe già trovato una nuova casa sempre a CityLife per restare vicino ai figli, che come spesso ripete, sono la sua priorità assoluta.