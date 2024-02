Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulla rottura dei Ferragnez: emergono dei retroscena inediti e ora Fedez trema

Selvaggia Lucarelli ha commentato sulle colonne del ‘Fatto Quotidiano’ la separazione di cui si parla da oltre 24 ore. Stiamo parlando del noto allontanamento (senza comunicati ufficiali) tra Fedez, al secolo Federico Lucia, e Chiara Ferragni. Come la definisce la giornalista, siamo davanti alla trasformazione “da Ferragnez a FerragnEX”.

La notizia della separazione è giunta per prima da ‘Dagospia’ ieri, e oggi la giornalista parla dell’allontanamento “dall’ampio tetto coniugale” da parte di Fedez. Selvaggia Lucarelli racconta la crisi con la moglie di Fedez. Una volta entrata nella spirale discendente degli scandali che si sono susseguiti, il rapper ha progressivamente posto sempre più spazio tra lui e la consorte. Si legge sul ‘Fatto Quotidiano’:

Che i due non sarebbero arrivati al panettone (visto poi come è andata col Pandoro) non solo era prevedibile, ma anche in parte noto ai loro amici e non solo. Se infatti durante i primi giorni della crisi, dopo la multa dell’Antitrust, Fedez si era schierato dalla parte della moglie, piano piano il rapper aveva iniziato a defilarsi. La moglie, per anni la parte vincente e luminosa della coppia si era trasformata in un problema per la sua reputazione e per i suoi affari.

Sembra, dunque, che l’esposizione costante di figli, del cane, dell’outfit, di tutta una serie di status symbol era giunta clamorosamente al termine. Secondo Selvaggia Lucarelli siamo davanti a un’evoluzione quasi naturale di questo deterioramento della relazione. Dato che Fedez, “il falena”, si era trovato con una moglie che era diventata un rischio per la sua reputazione, non c’era altro modo. Restava solo dare la colpa a Ferragni di un declino generalizzato.

Non solo problemi interni alla relazione. Pare che ci fossero da tempo malumori a proposito del manager di Chiara Ferragni, Fabio Damato. Scrive Selvaggia Lucarelli nel suo intervento pubblicato nel giornale diretto da Marco Travaglio:

L’accusa principale mossa alla moglie è stata quella di essersi fidata troppo dell’amico e manager Fabio Damato, da sempre poco simpatico al rapper e che in questo momento è in una fase di gelo con la stessa Ferragni. Non a caso, proprio nei giorni iniziali e più difficili della multa per il Pandoro, Fedez ha preso la palla al balzo e ha suggerito ad alcuni giornalisti che dietro alla cattiva gestione della beneficenza con Balocco ci fosse proprio Damato.

La giornalista del ‘Fatto’ non risparmia bordate sugli inviti “a destra” del rapper al suo podcast Muschio Selvaggio. Ravvisa anche una certa inconsistenza della sua azione di difesa in favore della moglie. Un commento, quello di Selvaggia Lucarelli, che ha davvero pochi peli sulla lingua, come sempre. Dipinge la rottura di un bellissimo gioiello (o giocattolo) capace di raccogliere milioni di follower e di euro.