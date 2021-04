Fabrizio Corona soccorso da un’ambulanza: volto coperto di sangue e braccio fasciato

Fabrizio Corona è uscito dal carcere e sta scontando ora la sua pena agli arresti domiciliari. Poco dopo la notizia, sui social è apparso un video in cui l’ex re dei paparazzi presenta un aspetto che ha stupito tutti. Nelle ultime storie Instagram, infatti, appare con il volto coperto di sangue e con una fascia intorno al braccio.

Ho perso molto sangue, adesso vado a curarmi e poi vado in carcere.

Sono queste le parole che l’ex re dei paparazzi pronuncia nel video apparso qualche ora fa nelle sue storie Instagram. Più precisamente, nel video l’ex re dei paparazzi sta parlando al telefono dopo il soccorso da parte di un’ambulanza.

Il video in questione sta facendo il giro del web e mostra delle immagini forti. Infatti, da quello che si può notare è presente sangue sparso per tutta la casa in seguito al gesto di autolesionismo effettuato dall’ex fotografo. Ma è importante sottolineare che le immagini di cui si sta parlando non risalgono al giorno in cui sono state condivise.

Infatti, il post in questione risale non al giorno 19 aprile, quando è stato condiviso, ma ad un mese prima. Ricordiamo la vicenda in cui Fabrizio Corona si mostrò con il volto insanguinato per protestare contro la decisione di revoca degli arresti domiciliari.

In quell’occasione, inoltre, l’ex re dei paparazzi frantumò il vetro di un’ambulanza che lo attendeva per trasferirlo all’Ospedale Niguarda. Infatti, il video in questione sembra essere identico a quello condiviso in quel periodo.

Fabrizio Corona esce dal carcere e torna agli arresti domiciliari

Instagram, infatti, aveva censurato il post in questione per la condivisione di immagini che inducono all’autolesionismo. Oggi Fabrizio Corona è uscito dal carcere per scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Infatti, il Tribunale di Sorveglianza, dopo il ricorso della Difesa con cui si richiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, con questa decisione permetterà all’ex fotografo di continuare le sue cure.