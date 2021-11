Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Nina Moric che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Stando ad alcune indiscrezioni che in rete si fanno sempre più insistenti, sembra che la celebre showgirl abbia una nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Dopo alcuni anni difficili a livello sentimentale, Nina Moric sembra aver trovato di nuovo l’amore. A rivelare questo incredibile retroscena sono state alcune foto pubblicate sui social dalla stessa modella croata. Ma chi sarebbe il nuovo fidanzato della diretta interessata? Non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli.

Nel corso degli ultimi giorni, precisamente nella festività di Ognissanti, Nina Moric ha deciso di soggiornare in Sicilia. Tuttavia la modella croata non era sola. A farle compagnia c’era la sua presunta nuova fiamma. Il fortunato si chiama Carlo Galatà e, a differenza della showgirl, non è un volto noto nel mondo dello spettacolo.

Chi è Carlo Galatà

Stando ad alcune foto apparse sul profilo Instagram dell’ex moglie di Fabrizio Corona, Carlo Galatà è il nuovo fidanzato di quest’ultima. L’uomo è un affermato chirurgo plastico specializzato in estetica. Ha 36 anni e attualmente lavora in tre luoghi diversi: Catania, Barcellona e Spagna.

Il 36enne non è un personaggio famoso ma nonostante questo ha numerose conoscenze nel mondo del vip. Infatti, come possiamo ben osservare dal suo profilo Instagram, ci sono alcune immagini che mostrano il chirurgo al fianco di due volti noti nel mondo dello spettacolo: Valeria Marini e Giovanni Ciacci.

Nina Moric con Carlo Galatà in Sicilia

Dunque, Nina Moric e Carlo Galatà hanno trascorso una breve vacanza in Sicilia. A sollevare tali dubbi sono state le Instagram stories pubblicate dalla stessa modella croata. Negli scatti i due appaiono abbracciati con dietro un bellissimo sfondo. Tuttavia, anche il medico ha deciso di condividere questo momento così speciale con tutti i suoi seguaci pubblicando una foto in bianco e nero in cui appare lui stesso abbracciare appassionatamente la sua compagna.