Fabrizio Corona svela scoop inediti su Antonella Fiordelisi: ecco le sue parole

Nonostante siano trascorse due settimane da quando sia uscita dalla casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi continua ad essere oggetto di molte chiacchiere sul web. Questa volta, a farla finire nel mirino del gossip ci ha pensato Fabrizio Corona il quale si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito alla vita privata dell’ex gieffina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più amate chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex schermitrice è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia e adesso si sta vivendo la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria al di fuori delle telecamere.

Dopo essere uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini, Antonella è diventata protagonista di un post pubblicato su Telegram da Fabrizio Corona. Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato qualche scoop inedito in merito al rapporto tra l’ex gieffina e suoi genitori.

Stando alla sua versione dei fatti, sembra che l’ex schermitrice non abbia apprezzato le affermazioni sul reality show di cui si è resa autrice sua madre. Inoltre non avrebbe avuto una bella reazione dinanzi all’appello lanciato sui social per influenzare il televoto:

Antonella Fiordelisi, appena uscita dal GF, è subito venuta a convivere a Milano, in corso Como col suo fidanzato Eduardo Donnamaria.Vi do subito 2 scoop. Rapporti molto freddi con la famiglia, perché non ha condiviso le loro dichiarazioni sul bullismo e l’utilizzo del suo profilo social. Antonella è molto arrabbiata con la madre.Tantissime offerte per la coppia, che è l’unica che ha un futuro lavorativo perchè gli altri concorrenti una volta usciti saranno tutti dimenticati perchè sono il nulla cosmico. Pensavo fosse ingrassata, ma come dico nel video invece è in grandissima forma.

D’altronde, era stata la stessa Antonella Fiordelisi a dichiarare in diretta di prendere le distanze dal comportamento di sua madre. Infatti, secondo lei, parlare addirittura di bullismo è stato inopportuno così come l’appello a causa del quale ha dovuto abbandonare il reality show.