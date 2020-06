La famiglia di Belen prende le distanze da Stefano De Martino che si avvicina ad Emma

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino qualcosa è successo: ormai la situazione sembra abbastanza chiara, i due si sono allontanati, ma ancora non se ne conoscono i veri motivi. Quel che emerge oggi però è che anche la famiglia della showgirl argentina ha preso le distanze dal giovane napoletano che, non ha perso occasione per riavvicinarsi ad Emma Marrone.

La situazione è senz’altro delicata, ma i social oggi parlano chiaro: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez (accompagnati da Belen) hanno smesso di seguire il papà di Santiago su Instagram, allo stesso tempo i social rivelano altro.

Sembra infatti che Stefano De Martino abbia iniziato a mettere like ad Emma Marrone, nel profilo dell’ex fidanzata emergono infatti moltissimi cuoricini da parte dello “scugnizzo” napoletano, che c’entri qualcosa con la crisi con Belen?

La modella Argentina si è sfogata sui social raccontando, a grandi linee, quello che stava accadendo: Belen con un video di circa quattro minuti ha confermato di non passare un bel periodo, ma mettendo in chiaro in merito all’incontro con l’ex fidanzato Andrea Iannone.

Sembra che il pilota di Moto GP non c’entri assolutamente nulla con la crisi matrimoniale della coppia, e neanche il giovane Mattia Ferrari, uno degli amici più stretti della donna è in mezzo a questa situazione. Molti aveva ipotizzato una forte gelosia di Stefano nei confronti del ragazzo che però sarebbe solo un amico di Belen.

Qualche giorno a inoltre, il gossip ha fatto trapelare un’informazione importante: un amico del ballerino Napoletano ha confessato che il giovane avrebbe tradito Belen Rodriguez, con chi e perché non è dato sapersi. I social questi giorni sono in rivolta contro Stefano De Martino, moltissimi non perdono occasione per lasciare commenti di dissenso sul suo profilo Instagram.