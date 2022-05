Federica Benincà annuncia di essere incinta: “Mesi duri”

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Federica Benincà per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. Attualmente la ragazza è felicemente fidanzata con il calciatore Ettore Gliozzi ed è incinta. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram.

Federica Benincà diventerà presto mamma. La donna ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Nel programma condotto da Maria De Filippi fu la scelta di Marco Cartasegna. Tuttavia i due decisero di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore nell’anno 2017. Adesso la Benincà ha ritrovato la serenità con un altro uomo con cui sta costruendo una famiglia.

Durante la giornata della Festa Della Mamma, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha dichiarato di aspettare un bambino da Ettore Gliozzi. L’annuncio è stato trasmesso attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste le parole scritte a corredo della didascalia:

Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi

Nell’immagine in questione, appare l’ex di Marco Cartasegna mostare il suo pancino già evidente e Ettore Gliozzi lo bacia teneramente. Stando alle sue dichiarazioni, attualmente la donna si trova al quinto mese di gravidanza. Tuttavia, non ha negato che è stata costretta ad affrontare qualche difficoltà. Attualmente non siamo a conoscenza del sesso del bambino. Tuttavia, i suoi genitori non vedono l’ora di vederlo e stringerlo fra le loro braccia.

Ettore Gliozzi: chi è il compagno di Federica Benincà

Ettore Gliozze è nato il 23 settembre nel 1995. Il ragazzo è un calciatore, precisamente un attaccante del Como. Tuttavia, precedentemente ha giocato nella Reggina, nel Sassuolo, nel Padova, nel Cesena, nel Siena e nel Cosenza. La storia d’amore con Federica Benincà è inizata nell’anno 2018 ed è stato amore a prima vista.