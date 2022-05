A poche settimane dall’annuncio della gravidanza, arrivato proprio nel giorno della festa della mamma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà ha svelato, sempre sui social, il sesso del bebè che porta in grembo. “Ti aspettiamo piccoletta”, ha scritto la 27enne a corredo della bellissima foto che la ritrae in spiaggia con il pancione in bella vista e una tutina rosa in mano.

Federica si trova più o meno al sesto mese di gravidanza e si sta preparando a diventare mamma per la prima volta. Un evento che arriverà nel bel mezzo della prossima estate.

Seguitissima sui social, qualche settimana fa aveva annunciato ai suoi oltre 300mila follower di essere in dolce attesa per la prima volta in vita sua. Lo aveva fatto pubblicando una bella foto e aggiungendo queste parole in didascalia:

Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi.

L’annuncio era arrivato proprio nel giorno della festa della mamma.

Oggi, arrivata al sesto mese di gravidanza, l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha voluto svelare anche il colore che avrà il fiocco al momento della nascita.

“Ti aspettiamo piccoletta“: queste le parole a corredo dello scatto che ha come protagonista la 27enne, il suo pancione ormai ben visibile ed una tutina di colore rigorosamente rosa.

Federica Benincà a Uomini e Donne

La popolarità di Federica Benincà è iniziata nel 2016, parallelamente alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Lei in quell’occasione aveva indossato i panni di corteggiatrice, mentre sui troni erano seduti Luca Onestini e Marco Cartasegna.

Quest’ultimo alla fine della stagione l’aveva scelta, ma poche settimane dopo, quella che pareva essere una relazione destinata a durare, era già finita.

Nel 2018, la vita di Federica ha subito una svolta decisiva, quando ha conosciuto Ettore Gliozzi, di professione calciatore e classe ’95 come lei. Da allora i due non si sono più lasciati e basta guardare le foto sui loro account di Instagram per capire quanto si amino. La bimba in arrivo è il coronamento di un amore splendido destinato a durare.