Federica Calemme si sfoga contro un hater: il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Calemme è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la fidanzata di Gianmaria Antinolfi si è lasciata andare ad un duro sfogo contro un utente del web. Il motivo? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Federica Calemme è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip protagonista di un gossip è sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lei stessa attraverso le sue Instagram Stories. Stanca dell’invadenza di un utente riguardo la sua relazione con Gianmaria Antinolfi, l’ex gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosiuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta finita l’esperienza al Grande Fratello Vip, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi al di fuori e adesso sono una vera e propria coppia. Tuttavia, di recente qualche follower dell’ex gieffina ha fatto insinuazioni di cattivo gusto sulla sua vita sentimentale. Questo è stato il commento di un utente sotto una sua foto intima:



Alla luce di questo, l’influencer ha perso la pazienza e ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha dichiarato di non dover dimostrare che la storia d’amore con il suo fidanzato procede a gonfie vele. Queste sono state le sue parole:

Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me!.