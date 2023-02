Federica Panicucci commette una gaffe a Mattino 5: il video è virale sui social

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Nel corso della puntata più recente di Mattino 5, la donna si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Il video che ha documentato la scena è ormai diventato virale sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Federica Panicucci spiazza tutti i telespettatori italiani a Mattino 5. Di recente, la celebre presentatrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stato l’inaspettato gesto di cui si è resa autrice nel corso della diretta del suo programma televisivo in onda su Canale 5.

Nel bel mezzo della diretta, mentre andava in onda un servizio sul terremoto in Turchia e Siria, la Panicucci si è annusata un’ascella in diretta dinanzi alle telecamere. Non appena si è resa conto di aver commesso una clamorosa gaffe, la conduttrice si è scusata e sorridendo ha detto:

Ops, scusate.

Inutile dire che l’episodio ha catturato l’attenzione dei telespettatori i quali non hanno potuto fare a meno di commentare la vicenda. Qualcuno ha voluto ironizzare scrivendo sui social:

Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione! Federica Panicucci, una di noi!

Al contrario, qualcun’altra ha ritenuto inopportuno l’atteggiamento della Panicucci dinanzi alla discussione di un tema così delicato come il terremoto in Turchia e in Siria:

Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile.

Il video della gaffe di Federica Panicucci è virale sui social

La clamorosa gaffe è stata evidente dinanzi a tutti i telespettatori italiani. Mediaset ha tentato anche di eliminare la parte della puntata che ha documentato l’episodio ma è stato inutile perché il video è ormai diventato virale sui social ed è facilmente reperibile.