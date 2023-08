Federica Panicucci, brutte notizie per la conduttrice: la decisione di Pier Silvio Berlusconi sorprende

Nel corso delle ultime ore è emersa una spiacevole notizia per Federica Panicucci. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di prolungare la messa in onda Morning News, ritardando dunque il ritorno su Canale 5 di Mattino 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumor.

Brutte notizie per Federica Panicucci. In queste ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Come già anticipato, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di prolungare la messa in onda di Morning News, il programma di informazione condotto da Simona Branchetti che sta ottenendo un grande successo.

A lanciare l’indiscrezione è stato ‘Dagospia’. Stando a quanto rivelato dal giornale diretto da Roberto D’Agostino, pare che la giornalista stia facendo un ottimo lavoro con il programma tanto da spingere l’amministratore delegato Mediaset a premiarla mandando in onda la trasmissione qualche settimana in più.

La messa in onda di Morning News che grazie al lavoro di Simona Branchetti ha superato ogni aspettativa, ritarda però il ritorno su Canale 5 di Mattino 5. In questi giorni, infatti, sono molti coloro che si chiedono quando Federica Panicucci e Francesco Vecchi torneranno in onda ed entreranno di nuovo nelle case degli italiani. Anche questa informazione è stata resa pubblica da ‘Dagospia’.

Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che la conduttrice e il suo collega torneranno su Canale 5 con il loro Mattino 5 a partire dal prossimo 25 settembre. Se la notizia fosse vera, Federica Panicucci e Francesco Vecchi dovranno aspettare ancora un po’ per entrare di nuovo nelle case degli italiani facendo loro compagnia ed informandoli su quanto succede nel nostro Paese. Al momento, comunque, il rumor non è stato ancora confermato né smentito.