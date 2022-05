Federica Pellegrini a Verissimo: i retroscena del matrimonio con Matteo Giunta

Nelle scorse settimane, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti a Verissimo. In vista del loro matrimonio, la coppia ha svelato alcuni inediti retroscena delle loro imminenti nozze. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle loro dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Pellegrini e Matteo giunta sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. Questa volta la nota nuotatrice si è resa protagonista di un gossip dopo aver svelato alcuni dettagli del suo matrimonio a Verissimo.

Nel programma condotto da Silvia Toffanin, la sportiva ha avuto l’onore di parteciparvi in qualità di ospite insieme al suo futuro marito Matteo Giunta. Per l’occasione, la Pellegrini ha deciso di sfoggiare un look molto raffinato. Ha indossato un completo in raso di Rosso Rame caratterizzato da colori di tendenza: fondo fucsia e stampa floreale arancione.

Per quanto riguarda il matrimonio, la nuotatrice ha dichiarato che le nozze avranno luogo nella sua città natale, ovvero Venezia. Attualmente non siamo ancora a conoscenza della data prevista per la cerimonia. Stesso discorso vale per il vestito: la donna non ha svelato alcun dettaglio in merito al suo abito da sposa. Tuttavia, la futura moglie di Matteo Giunta si è detta molto entusiasta ed ha affermato di avere ancora molte cose da organizzare.

Federica Pellegrini: la proposta di matrimonio

In occasione di un’intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Canale 5, Federica Pellegrini aveva parlato della proposta di matrimonio. Stando alle sue dichiarazioni, la nuotatrice non si aspettava di riceverla così presto ma ne è rimasta comunque felice.

Matteo Giunta si era inginocchiato dinanzi alla sua futura sposa mostrandole una scatola color verde acqua di Tiffany. A darne l’annuncio era stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sui social che la ritrae con un prezioso diamante sul dito.