Federica Pellegrini è in dolce attesa? L’indiscrezione

Come già anticipato, il gossip della presunta gravidanza di Federica Pellegrini è stato reso pubblico da ‘Dagospia’. Secondo il giornale diretto da Roberto D’Agostino, la campionessa olimpica aspetterebbe il suo primo bebè dal marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, le parole sulla gravidanza

Un po’ di tempo fa, in seguito alle insistenti domande su quando sarebbe diventata madre, la campionessa olimpica è stata costretta ad intervenire lasciandosi andare ad un lungo sfogo che non è di certo passato inosservato. In merito alla sua decisione di diventare madre, la Pellegrini si era esposta con queste parole: