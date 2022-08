Federica Pellegrini si è sposata con Matteo Giunta: ecco tutti i dettagli delle nozze

É stato uno dei matrimoni più attesi di sempre e finalmente il giorno è arrivato. Stiamo parlando dei fiori d’arancio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta che sono finalmente diventati marito e moglie. Le nozze tra la nuotatrice e il suo allenatore sono state uno degli argomenti più chiacchierati di quest’ultima estate. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul matrimonio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro amore, tenuto nascosto fino all’estate scorsa. Nella giornata di ieri la nuotatrice e il suo allenatore hanno pronunciato il fatidico sì, diventando marito e moglie. La cerimonia si è celebrata a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria.

Riguardo le nozze, c’è da dire che la Pellegrini ha deciso di rispettare la tradizione. La nuotatrice, dunque, si è presentata con un bellissimo vestito bianco; la sua eleganza e raffinatezza hanno lasciato tutti senza parole. Anche il marito della nuotatrice si è mostrato molto elegante. Matteo Giunta ha deciso di indossare un vestito blu.

Molti sono stati i personaggi famosi presenti a questo evento tanto atteso. Tra i molti non possiamo non citare il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Dopo la cerimonia, gli sposi e gli invitati hanno continuato i festeggiamenti in una località top secret.

Qualcuno parla ‘JW Marriot Venice Resort’, un luogo meraviglioso presente sempre in laguna. La nuotatrice e suo marito pare abbiano trascorso la loro prima notte di nozze presso l’Hotel Danieli. É questo per la coppia un posto speciale in quanto proprio qui Matteo Giunta ha chiesto la mano alla sua Federica.

Federica Pellegrini si è sposata con Matteo Giunta: ripercorriamo la loro storia d’amore

C’è da dire che Federica Pellegrini ha sempre voluto mantenere separata la sfera professionale da quella privata. L’estate scorsa, però, la campionessa olimpica è uscita allo scoperto con il suo allenatore Matteo Giunta.

A riguardo, la nuotatrice ha svelato: