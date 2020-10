Dopo un calvario, emotivo più che fisico, che durava dal 15 di ottobre, la campionessa italiana, europea, mondiale ed olimpica di nuoto, Federica Pellegrini è finalmente guarita dal Coronavirus. Come ha fatto fin dal primo giorno da quando ha scoperto di essere positiva, a dare la notizia ci ha pensato lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram.

Credit: Federica Pellegrini – Instagram

Il diario di quarantena di Federica Pellegrini sembra essere arrivato al capitolo finale. E non poteva finire meglio di così. Il tampone effettuato ieri dalla nuotatrice italiana più forte di tutti i tempi è risultato finalmente negativo.

Nessuna notizia avrebbe potuto renderla più felice di così e tutta la sua gioia è riportata in un post che ha pubblicato su Instagram.

Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAAAA

Poche parole quelle scritte dalla ‘divina’ dello sport made in Italy, ma chiare per far trasparire l’incontenibile felicità per essere finalmente guarita. Moltissimi i commenti dei suoi fan che si sono mostrati tanto contenti per questa notizia. Tra loro anche molti amici del mondo dello spettacolo come la cantante Giorgia, oppure Giulio Golia che, come Federica, proprio oggi è guarito dal Covid.

Federica Pellegrini torna in vasca

Fin dal primo giorno in cui ha scoperto di aver contratto il Coronavirus, ciò che ha fatto stare peggio la Pellegrini, oltre ai sintomi che comunque si sono fatti sentire, è stato il dover rinunciare alle gare e agli allenamenti che aveva in programma.

Poco prima di contagiarsi Federica si stava allenando molto duramente per prendere parte alla ISL, un meeting internazionale di nuoto che ha avuto luogo in queste settimane a Budapest.

Ora che è guarita, Fede può tornare finalmente a fare ciò che più ama e che meglio sa fare, nuotare. Infatti, proprio come ogni atleta di alto livello, anche a lei è concesso di allenarsi e di partecipare alle gare ufficiali.

Prima di poter tornare a gareggiare, però, c’è un ultimo step da superare. Per tutti gli atleti professionisti che hanno avuto il Covid, infatti, subito dopo il tampone negativo sono necessarie alcune visite strumentali, necessarie per verificare se la malattia abbia lasciato strascichi sui polmoni o sul cuore.

Questa è una pratica che dovrebbe richiedere al massimo un paio di giorni e che comunque non preoccupa particolarmente la Pellegrini, visto che in queste settimane si è già sottoposta a diverse ecografie polmonari. Nessuna di loro ha evidenziato nessuna anomalia.