Nel momento in cui ha scoperto di aver contratto il Coronavirus, la leggenda dello sport italiano Federica Pellegrini è scoppiata a piangere. In testa le sono frullati (e le frullano) pensieri cattivi, tra cui annunciare il ritiro agonistico. Questa sorta di lutto lo ha provato a elaborare raccontando sé stessa sui social, attraverso video-story quotidiane.

Federica Pellegrini accusata di essere una privilegiata

Un situazione già complicata, resa ulteriormente spiacevole dalla reazione di certi utenti. Recentemente degli haters hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram, imputandole di essere anche una privilegiata nella gestione dei provvedimenti che scandiscono la normativa, dalla quarantena alla somministrazione dei test. Il motivo è stato l’aver accompagnato sua madre Cinzia, che aveva palesato sintomi, a sottoporsi al tampone malgrado fosse positiva.

Mordente in vasca e fuori

Federica Pellegrini ha chiesto cosa dovesse fare e le è stato detto di portare mamma al drive-in. La signora Cinzia è rimasta malissimo per il caos mediatico scoppiato, si è sentita in colpa, ha raccontato la nuotatrice in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Dopo il clima negativo venutosi a creare una persona normale si sarebbe forse tirata indietro sui social. Ma lei no, non Federica Pellegrini che è abituata a vivere la sua vita con lo stesso mordente tipicamente mostrato in vasca. Ha così stabilito che continuerà a parlare di sé come e quando preferisce.

Le precauzioni non sono state abbastanza

Mercoledì Fede ha nuotato e si è sentita le gambe doloranti. Nel pomeriggio aveva il mal di gola. Giovedì ha rifatto il molecolare ed è risultata positiva. In quel fine settimana era a Roma per le registrazioni di Italia’s got talent ed erano sorvegliatissimi. È stata in hotel e non è andata a cena con persone estranee alla produzione. Purtroppo i timori si sono comunque avverati.

Federica Pellegrini smetterà di competere se ci sarà altro lockdown

Oggi tutto si fa strada dentro la Pellegrini, compresa la tentazione di mollare. Ha 32 anni, ogni volta fa fatica a recuperare dopo una lunga pausa. Inoltre, già veniva da un forte virus intestinale. Se salteranno le Olimpiadi, se ci sarà un altro lockdown – ha concluso – smetterà di competere.