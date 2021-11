Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Federica Pellegrini che ha lasciato il mondo del web senza parole. Dopo aver annunciato il suo ritiro alle olimpiadi di Tokyo, la celebre nuotatrice ha rimandato tutto. Si è iscritta agli assoluti invernali. Ecco l’annuncio diventato virale sui social.

Federica Pellegrini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La nuotatrice insaziabile di successi ha deciso di rimandare il ritiro annunciato al termine delle olimpiadi di Tokyo. Dunque la campionessa ha deciso di non fermarsi e per questo si è iscritta agli assoluti di Riccione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le ultime gare di nuoto di Federica Pellegrini sarebbero state quelle all’International Swimming League. A dichiararlo era stata lei stessa la quale aveva anche annunciato ufficialmente il suo ritiro durante le olimpiadi di Tokyo 2021. Tuttavia sembra che adesso la “Divina” ci abbia ripensato su.

Da quanto emerge dai suoi account social, sembra che la celebre campionessa italiana si sia concessa un ultimo round prima ritirarsi definitivamente. Per terminare la sua carriera nel migliore dei modi, Federica Pellegrini ha scelto di gareggiare a Riccione in occasione dei campionati invernali che si terranno il 30 novembre ed il 1 dicembre.

A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Con queste parole la nuotatrice ha presentato la sorpresa a tutti i suoi fan:

Quando la tua famiglia chiama devi rispondere. Ci sono…ci vediamo il 30/11/22.

Dunque, la campionessa avrà l’onore di gareggiare per la sua ultima volta in una dura sfida in cui si affronteranno ben 448 atleti proveniente da 121 società. Non è tutto. I campionati di nuoto in questione continueranno ai mondiali di Abu Dhabi e si terranno dal 16 al 21 dicembre.