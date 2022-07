Federico Fashion Style arriva a Firenze: ecco le foto del suo nuovo e bellissimo salone

Nuovi progetti per Federico Fashion Style che in questi giorni sta tornando ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. L’hair stylist più famoso d’Italia, infatti, è arrivato a Firenze dove ha inaugurato un nuovo salone. Per festeggiare la nuova apertura Federico ha organizzato un party stratosferico. Ecco gli scatti dello sfarzoso salone di Federico Fashion Style.

Lui è uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Stiamo parlando di Federico Fashion Style che non ha badato a spese per il suo nuovo salone inaugurato al centro di Firenze. Una nuova avventura è iniziata e l’hair stylist non può essere più felice di così.

Per l’apertura del suo nuovo salone il parrucchiere ha scelto Firenze. Lo stesso Federico ha spiegato i motivi di aprire la sua attività nel centro di questa bellissima città. Queste sono state le sue parole:

Firenze è il fiore all’occhiello dell’Italia, una città piena di arte e bellezza. Non potevo non aprire qui.

Inutile dire che gli scatti del nuovo salone di Federico Fashion Style hanno lasciato tutti senza parole. Sono stati molti coloro che sulla sua pagina Instagram hanno inviato messaggi di auguri e di buona fortuna per questa sua nuova avventura.

Per questa occasione l’hair stylist più famoso d’Italia ha organizzato un mega party dove erano presenti oltre che i suoi amici anche la compagna Letizia e la bellissima figlia Sophie Maelle. Ricordiamo che quello di Firenze è il quinto salone aperto dal noto parrucchiere. Sono state molte le persone della città che hanno accolto a braccia aperte Federico al suo arrivo.

Federico Fashion Style, oltre che quello di Firenze, ha negozi anche in altre città italiane quali, Roma, Milano e Napoli. Un grande impero in espansione quello costruito dal giovane Federico che a soli 33 anni è riuscito a realizzare in grande tutti i suoi sogni.