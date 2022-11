Federico Fashion Style confessa: “Spero che la mia ex possa ripensarci”

Federico Fashion Style è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. La notizia della separazione dalla storica compagna Letizia Porcu ha fatto scalpore ed è uno degli argomenti più chiacchierati dai principali giornali di gossip. Nel corso delle ultime ore l’hairstylist è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciare sulla sua ex compagna. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Federico Fashion Style ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Novella2000’ dove si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la complicata situazione che sta vivendo in questo periodo. L’hairstylist non nasconde il dolore causato dalla separazione da Letizia ed ha confessato di sperare in un dietrofront da parte della sua ex compagna.

Queste sono state le parole del parrucchiere più famoso d’Italia a riguardo:

La scelta di separarsi è stata sua. […] Spero che i rapporti tra di noi possano tornare sereni…

Oltre a ciò, Federico ha confessato di essere rimasto stupito dal gesto di cui si è resa protagonista Letizia. Il motivo? Scopriamo insieme.

Federico Fashion Style confessa: “Sono rimasto stupito da Letizia”: ecco perché

L’intervista dell’hairstylist al giornale ‘Novella2000’ è poi proseguita con altre rivelazione riguardo la sua compagna. In particolar modo, il parrucchiere ha confessato di essere rimasto stupito dal gesto di cui si è resa protagonista Letizia. Stando alle sue parole, infatti, la donna si è presentata alla festa di compleanno del parrucchiere nonostante la decisione di separarsi da lui.

Questo è quanto rivelato da Federico:

Sono stupito perché lei aveva già deciso la separazione quando è venuta alla festa che ho fatto a Milano per il mio compleanno…

Alla festa di compleanno di Federico Fashion Style Letizia e la piccola Sophie si sono rese protagonisti di alcuni scatti insieme all’amato parrucchiere. Riusciranno Federico e Letizia a tornare insieme e a risolvere i loro problemi? Non ci resta che augurare ai due di ritrovare quella serenità perduta in questo periodo.