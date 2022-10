Federico Fashion Style, è giunta al capolinea la storia d’amore con Letizia Porcu: l’annuncio

Federico Fashion Style costantemente al centro del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’hairstylist più amato d’Italia è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo 17 anni di relazione, è giunta al capolinea la storia d’amore con Letizia Porcu.

Federico Fashion Style e la compagna Letizia Porcu hanno deciso di comune accordo di lasciarsi. A dare l’annuncio è stata l’ex compagna dell’hairstylist, nonché madre di sua figlia, sulla sua pagina Instagram. A riguardo, queste sono state le parole scritte dalla donna sui social:

Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia.

Dopo l’annuncio scritto da Letizia, l’hairstylist ha deciso di rimanere in silenzio e non commentare la notizia della separazione dalla sua ex compagna.

Ricordiamo che Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono conosciuti nel 2006 e da quel momento non si sono più lasciati. L’amore tra i due è stato coronato dalla nascita di una bellissima bambina, Sophie Maelle, nata cinque anni fa. Come già anticipato, al momento l’hairstylist non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo la notizia della separazione da Letizia.

In questi giorni Federico è stato impegnato con l’organizzazione della festa del suo compleanno, condividendo sui social ogni momento dei preparativi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Federico rilascerà alcune dichiarazioni riguardo la fine della storia d’amore con la sua compagna.

Federico Fashion Style, il party organizzato per il suo compleanno e la dolcissima dedica a Sophie Maelle

In occasione del suo 33esimo compleanno, Federico Lauri ha deciso di organizzare un party che di certo non è passato inosservato. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare che alla festa era presente solo la piccola Sophie Maelle, alla quale l’hairstylist ha dedicato delle bellissime parole: