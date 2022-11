Federico Fashion Style disperato sui social attacca l’ex: “Non posso vedere mia figlia”

Nel corso delle ultime ore Federico Fashion Style si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social a seguito della rottura con la sua ex compagna. Il celebre parrucchiere dei vipla svelato alcuni retroscena sull’inaspettata separazione con Letizia Porcu. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Da qualcuno settimana Federico Fashion Style e Letizia Porcu non sono più una coppia. A darne l’annuncio è stata lei stessa mentre il parrucchiere ne sarebbe venuto a conoscenza solo tramite i social. Alla luce di questo, l’hairstylist ha deciso di svelare un inedito retroscena a dichiarando che si sono lasciati tre anni fa:

Io sono sempre fuori per lavoro, avevo deciso che era giusto che lei prendesse in mano la sua vita, perchè per me era difficile pensare di restare lontano da lei. Non sono mai andato via definitivamente da casa mia. L’amore però era finito.