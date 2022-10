La figlia di Federico Fashion Style ricoverata in ospedale: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Federico Fashion Style è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’hairstylist più famoso d’Italia ha scelto i social per comunicare che sua figlia si trova ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Sono queste delle ore piene di ansia e preoccupazione per Federico Fashion Style e per sua la compagna Letizia. L’hairstylist ha comunicato sui social di trovarsi presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per assistere sua figlia Sophie in seguito ad un’operazione di riduzione di ernia inguinale.

Nonostante la preoccupazione sia stata grande, tutto è andato per il meglio. La piccola Sophia sta bene e papà Federico ha commentato la vicenda con queste parole:

È andato tutto benissimo grazie ad un’équipe di medici e infermieri davvero umani che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e specialmente a noi genitori, che stavamo morendo di ansia fuori dalla sala d’attesa!

Successivamente l’hairstylist ha condiviso sui social alcune immagini che ritraggono la piccola Sophie mentre compie, anche se con un po’ di fatica, i primi passi. Ora la figlia di Federico e Letizia è stata dimessa ed è convalescente a casa. Qui sarà raggiunta da alcune sue amiche per trascorrere un po’ di momenti in allegria.

Federico Fashion Style, sua figlia Sophie ricoverata in ospedale: le parole della compagna Letizia

Oltre al parrucchiere, anche la sua compagna Letizia ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono con la bimba in ospedale. Alle immagini Letizia ha voluto accompagnare delle parole di ringraziamento per tutti coloro che le sono stati vicino: