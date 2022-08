Federico Fashion Style in ospedale per un intervento estetico: ecco cosa ha rifatto

Federico Fashion Style non smette mai di stupire i suoi fan e di far parlare di sé. In queste ultime ore l’hairstylist più famoso d’Italia si trova al centro del gossip per una decisione che, a quanto pare, lo ha reso molto felice. Come da lui stesso dichiarato, Federico si trova in ospedale in quanto si è sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica.

Con uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram Federico Fashion Style ha condiviso la notizia del suo ricovero in ospedale. Il parrucchiere più famoso d’Italia ha annunciato ai suoi followers di essere stato ricoverato in ospedale per essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica.

Queste sono state le parole che l’hairstylist ha accompagnato allo scatto in questione:

Ora sono felice!

L’immagine in questione ha fatto sprofondare i fan di Federico nella preoccupazione più totale. In seguito ai numerosi messaggi ricevuti, l’hairstylist ha voluto tranquillizzare i suoi followers, spiegando lo scopo dell’intervento.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Scusate se non sono presente qui con voi… Ma sono in ospedale, tranquilli, sto bene e sono molto felice. Voglio tranquillizzare, sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo… In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi, dimagrendo, non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente… Comprimevo sempre coi pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!

Successivamente Federico Fashion Style ha confessato di essersi sottoposto ad un’addominoplastica. Questo è quanto dichiarato dall’hairstylist:

Non vi nascondo che ci ho messo 15 anni per decidere, perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se è realmente necessaria (nulla di contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi). Ma questo è il mio punto di vista. Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma si trattava di un accumulo di pelle.

Infine, il parrucchiere ha concluso: