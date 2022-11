Federico Fashion Style, la rivelazione choc sull’hairstylist: “Lui ha un’altra persona da anni”

Nel corso delle ultime ore il nome di Federico Fashion Style è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’hairstylist è tornato a parlare della fine della storia d’amore con Letizia Porcu ed è intervenuto in seguito ad alcune voci che circolano sul suo conto. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Federico Fashion Style costantemente al centro del gossip. Da quanto è finita la relazione con la storica compagna Letizia Porcu, il parrucchiere più famoso d’Italia è uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore Federico è intervenuto sui social per smentire alcune dichiarazioni private sul suo conto.

In questi ultimi giorni si sta verificando un botta e risposta tra Federico Fashion Style e Alessandro Rosica. Nel dettaglio, l’influencer ha accusato il parrucchiere di avere una vita parallela. In seguito a quanto rilasciato da Alessandro Rosica, il parrucchiere ha smentito le sue parole confessando di procedere per vie legali:

Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto.

Alessandro Rosica contro Federico Fashion Style, l’influencer attacca l’hairstylist: “Stai dicendo bugie e lo sai”

Le parole di Federico non sono passate inosservate ad Alessandro Rosica il quale si è lasciato andare ad un vero e proprio scontro contro il parrucchiere accusandolo ancora una volta di avere una vita parallela e aggiungendo ulteriori dettagli su questa vicenda.

Questo è quanto dichiarato dall’influncer sul parrucchiere:

Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. Apprezza Letizia che non ti chiede denaro e non dice bugie. Lei è una bravissima ragazza.

E, continuando, Alessandro Rosica ha aggiunto: