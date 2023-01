Federico Fashion Style lancia una frecciatina all’ex Letizia Porcu: ecco cosa ha detto l’hairstylist

La frecciatina che l'hairstylist ha lanciato alla sua ex compagna non è passata inosservata

Dopo aver annunciato la separazione dalla sua storica compagna Letizia Porcu, Federico Fashion Style è uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’hairstylist è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per una frecciatina lanciata alla sua ex compagna.

Non si placa la bufera che vede protagonisti Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Dopo che la sua ex compagna è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, l’hairstylist ha deciso di lanciare una frecciatina che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Tutti coloro che lo seguono sanno che Federico Fashion Style è molto attivo sui social dove condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche quelli della sua vita privata. In seguito a quanto accaduto con la sua ex compagna, sono molti coloro che ogni giorno riempiono di parole dolci e affettuose il parrucchiere più famoso d’Italia.

Durante alcune Instagram Stories, l’hairstylist si è lasciato andare ad alcuni dichiarazioni rivolte contro la sua ex compagna che non sono di certo passate inosservate ai giornali di cronaca rosa. Questo è quanto rivelato dal diretto interessato:

Ragazzi, ma non è mica morto qualcuno! Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall’altra probabilmente…

Ma non è finita qui. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare che Federico ha condiviso la storia in questione con un sottofondo musicale ben preciso.

Il parrucchiere ha infatti scelto per la sua Instagram Story la canzone di Mahmood ‘Soldi’, volendo far intendere che la sua ex compagna ha cercato di mantenere la relazione con lui solo per quello. In realtà, sembra che i due erano in crisi da ben tre anni e che avevano deciso di rimanere insieme solo per il bene della loro figlia.