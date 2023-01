Sonia Bruganelli e la rivelazione su Federico Fashion Style: “Sono sconvolta…”

Sonia Bruganelli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato nuovamente ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune dichiarazioni su Federico Fashion Style che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato la moglie di Paolo Bonolis sull’hairstylist più famoso d’Italia.

Dopo la notizia della separazione dalla sua storica compagna Letizia Porcu, Federico Fashion Style è diventato uno dei personaggi più chiacchierati dalle principali pagine di gossip. Dopo le numerosi voci che circolano intorno a questa vicenda, l’hairstylist ha dichiarato di essere pronto a dire la sua verità e a smentire alcuni gossip che circolano su di lui.

Sono molti coloro che hanno espresso il proprio pensiero riguardo la separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Tra le tante persone, non sono passate inosservate le parole che Sonia Bruganelli ha speso nei confronti del parrucchiere più famoso d’Italia.

Sonia Bruganelli ironica su Federico Fashion Style: “Chi l’avrebbe mai detto…”

In questi ultimi giorni sta circolando sul web un articolo che ipotizzava il presunto coming out da parte del parrucchiere più famoso d’Italia. L’articolo in questione non è sfuggito agli occhi di Sonia Bruganelli la quale ha commentato ironicamente la vicenda con questa parole:

Federico Fashion Style sta con un uomo? Chi l’avrebbe mai detto!Sono sconvolta, non lo avrei mai pensato…

Inutile dire che le parole della moglie di Paolo Bonolis non sono passate inosservate al popolo del web e sono finite al centro del gossip.

Al momento Federico Fashion Style non ha replicato alla frase dell’opinionista del Grande Fratello Vip ma ha deciso di mantenere, almeno per il momento, il silenzio in merito a questa vicenda che in questi giorni sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Qual è la verità che il parrucchiere è pronto a svelare? Non ci resta che scoprirlo.