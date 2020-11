Federico Fashion Style nell’occhio del ciclone, ancora una volta. Il parrucchiere delle star, al secolo Federico Lari, è diventato un personaggio pubblico grazie al reality Il salone delle meraviglie. Nel programma di Real Time ha svelato diversi trucchi del suo mestiere, prestando parecchio a dividere.

Federico Fashion Style: il diverbio con Antonella Mosetti

Spesso e volentieri ospite di salotti tivù, in tempi recenti Federico Fashion Style ha intrattenuto una discussione accesa con la showgirl Antonella Mosetti, che dalle frecciatine indirizzategli su Instagram si è poi presentata da Barbara d’Urso con accuse pesanti.

Bollicine e champagne

Ovviamente, Federico Fashion Style è seguitissimo sui social, ma ciò non lo mette al riparo dalle polemiche. L’ultimo polverone sollevato risale giusto ad alcune ore fa, sotto a uno scatto privato. Il 30enne di Anzio è finito nel mirino delle critiche per una fotografia, in grado di provocare lo sdegno di parecchi follower.

Il 30enne romano ha postato un’immagine dove si ritrae immerso in una vasca idromassaggio piena di bolle, mentre è intento a sorseggiare champagne. Ad accompagnarla, una didascalia in cui racconta ai seguaci di voler passare così la serata. Se non è possibile uscire, allora resta a casa così.

Messaggi discutibili

La mossa su Instagram ha scatenato un vero e proprio processo nei suoi confronti. C’è ad esempio chi gli scrive che i suoi soldi purtroppo non li hanno, forse giusto una doccia si possono permettere. E chi sottolinea come chi ha potere mediatico dovrebbe diffondere un altro tipo di messaggi.

Federico Fashion Style: ostentazione di benessere e ricchezza

In un periodo del genere, la ostentazione di benessere e ricchezza non è un gran bel vedere, gli segnala sempre un utente. Uno schiaffo morale alla povertà, affermano altri. Ma lui penserebbe esclusivamente a sé stesso. Di rimando l’hair stylist di Valeria Marini e Giulia De Lellis, solo per citarne alcune, ha spiegato che si tratta di una semplice vasca che tutti hanno in casa, venendo da molti difeso.