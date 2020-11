Nel corso delle ultime ore Giulia De Lellis è finita di nuova in una bufera sul web. La celebre influencer è stata accusata di aver violato le norme del nuovo DPCM emanato nei giorni scorsi. Considerando i suoi spostamenti in diverse città, molti utenti l’hanno attaccata severamente ma lei stessa non ha esitato a dare una spiegazione.

Di recente Giulia De Lellis si è resa protagonista di un nuovo gossip. Durante gli ultimi giorni la fashion blogger si sarebbe spostata tra varie città: Milano e Roma. Alla luce del nuovo DPCM, molti utenti sui social hanno tempestato la ragazza di critiche in quanto avrebbe infranto le regole del nuovo decreto.

Nonostante le varie accuse, Giulia De Lellis non si è voluta curare dei spregevoli pettegolezzi ed è con queste parole che ha deciso di rispondere a tutti i suoi haters:

Per tutti quelli che mi chiedono dove sono ora: anch’io sono a casa e rispondo a tutte le persone che me lo stanno chiedendo. Perché in questi giorni mi trovo in una delle zone rosse.

Dunque, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha continuato il suo racconto spiegando di non aver commesso nulla di illegale:

Ovviamente lo faccio con tutte le autorizzazioni che questo periodo richiede. Quindi non faccio nulla di illegale, naturalmente

Nel corso dei giorni scorsi, l’influencer era al centro della cronaca rosa a causa della sua relazione naufragata con Andrea Damante. Lei stessa si era trasferita a Milano per vivere con quest’ultimo ma la relazione tra i due è giunta di nuovo a capolinea.

Non è tutto. Si vocifera anche che lei abbia già iniziato una frequentazione con Carlo Beretta, amico di Andrea Damante. Ad oggi ancora non abbiamo ulteriori notizie in merito alla questione ma tutti i fan della De Lellis non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più.