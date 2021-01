Federico Fashion Style presenta a Barbara D’Urso la giovane madre e ai fan non sfugge un piccolo dettaglio

Nell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso è andato in onda il confronto del parrucchiere più famoso d’Italia, Federico Fashion Style con le cinque agguerritissime sfere. Durante il dibattito l’eccentrico parrucchiere ha ricevuto commenti positivi e negativi da parte dei giurati e non è mancano il confronto con Antonella Mosetti.

In puntata, però, Federico Fashion Style non si è presentato da solo. È arrivato infatti in compagnia di sua mamma Angela D’Amico. La sua bellezza e la sua giovane età hanno colpito la padrona di casa Barbara D’Urso che subito è intervenuta chiedendole:

Angela, sembri sua sorella! Quanti anni hai?

Alla domanda di Barbara D’Urso, la mamma di Federico risponde:

“Ho 56 anni.

Da qui i complimenti della conduttrice che si rivolge così alla donna:

Sei bravissima e straordinaria.

Come sottolineato da Federico, mamma Angela è amministratrice dei vari saloni aperti dal proprio figlio, oltre che essere una nonna davvero affettuosa con la nipotina Sophia Maelle.

Ai telespettatori non è sfuggito un piccolo dettaglio. Oltre che colpire per la sua bellezza e la sua giovane età, mamma Angela non è passata inosservata soprattutto per il look. Infatti la donna ha optato un abito giacca tempestato di paillettes, un make up perfetto e capelli con meches biondo cenere lunghi. Mentre suo figlio Federico ha indossato un abito bianco con ricami neri.

Federico Fashion Style e lo scontro con Antonella Mosetti

Durante il confronto con le 5 agguerritissime sfere, non è mancata lo scontro con Antonella Mosetti. Secondo il parrucchiere, infatti, la Mosetti avrebbe in sospeso un pagamento di 600 euro per l’applicazione di extension che quindi non sarebbero state pagate. Queste sono state le parole con cui la Mosetti si è rivolta al parrucchiere più famoso d’Italia:

[…] Lavoro da quando sono piccola e ho mantenuto tante persone. Ti pagai con un assegno e poi con la carta di credito che in quel momento non aveva disponibilità. Dovresti essermi riconoscente, ti ho presentato io in questo mondo

Da qui la replica di Federico: