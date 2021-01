Federico Fashion Style: pace fatta con la showgirl?

Nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, andata in onda su Canale 5 domenica 24 gennaio 2021, le sfere di Barbarella si sono, ancora una volta, scagliate contro Federico Fashion Style. Il primo a muovergli critiche Giovanni Ciacci, secondo cui le star devono essere le clienti e non lui: per quanto siano buoni i suoi lavori, fa tutto un baraccone.

Federico Fashion Style regala gioia per Guendalina Tavassi

Ma c’è anche chi ha preso le parti di Federico Fashion Style e apprezza l’operato dell’hair stylist. Guendalina Tavassi prova ammirazione per il professionista. Federico – ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello – regala gioia alle donne che segue.

Credito insoluto

Ma gli occhi, delle telecamere e non solo, erano immancabilmente puntati sulla showgirl Antonella Mosetti, con la quale, nelle scorse puntate, Federico aveva avuto un duro confronto, a causa di un mancato saldo di alcune extensions da 600 euro. In questa occasione nessun urlo e nessun litigio.

L’acceso botta e risposta nel salottino di Barbara d’Urso è acqua passata. L’ex stellina di Non è la Rai non avrebbe corrisposto al parrucchiere dei vip il compenso per un lavoro fatto sui suoi capelli.

Riconoscenza cercasi

Antonella Mosetti ha ribadito di non avercela con nessuno. Non le piace il fatto che passi il messaggio che non ha pagato. Chiede esclusivamente riconoscenza e Federico Fashion Style perché lo ha introdotto lei nel mondo dello spettacolo.

Federico Fashion Style sbollisce la rabbia

Immediata la risposta di Federico Lauri. Da tanto tempo la Mosetti andava a fare i capelli da lui, per un periodo le ha messo le extensions in segno di gratitudine. Arrivato a un punto le ha dovute far pagare. Gli avrebbe dato un assegno per una parte dell’importo e non il resto. E sarebbe, peraltro, andata in giro a dire che le ha rovinato i capelli. A chiudere la questione, Antonella Mosetti: torneranno a mangiare seduti per terra il panino con la mortadella, ha chiosato.