Federico Fashion Style svela la cifra chiesta dall’ex compagna per il mantenimento: “Si crede Ilary Blasi”

Da quando hanno annunciato la notizia della separazione Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono diventati i personaggi più chiacchierati dei giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore l’hairstylist più famoso d’Italia sta facendo molto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate contro la sua ex compagna. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Federico Fashion Style contro Letizia Porcu. Qualche sera fa il parrucchiere dei Vip è stato ospite di Peppy Night e qui ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, Federico Lauri ha rivelato la cifra richiesta da Letizia Porcu per il mantenimento.

Queste è la domanda che il conduttore ha rivolto a Federico Lauri:

Perché l’ex ti ha chiesto 10mila euro?

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta dell’hairstylist che ha dichiarato:

Eh certo […] Si crede Ilary Blasi. Infatti volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno.

Al momento Letizia Porcu ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole rilasciate dal parrucchiere più chiacchierato d’Italia. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata

Federico Fashion Style, polemica per il cachet di Verissimo

Come già anticipato, Federico Fashion Style si ritrova spesso al centro di numerose polemiche. Qualche giorno fa l’hairstylist è stato molto criticato in merito al cachet che avrebbe preso a Verissimo per aver fatto coming out.

Federico Lauri ha deciso di mettere fine a tutte le polemiche che circolano sul suo conto con queste parole: