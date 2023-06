Federico Fashion Style torna dai carabinieri, l’accusa all’ex è grave: cosa è successo

Federico Fashion Style è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il nome dell’hairstylist è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando a quanto condiviso sulla sua pagina Instagram, il parrucchiere dei Vip si è recato dai carabinieri dopo non essere riuscito a sentire sua figlie per ore, lanciando gravi accuse alla sua ex compagna.

Da quanto hanno annunciato la separazione, Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono i personaggi più chiacchierati di sempre. L’hairstylist ha scelto la sua pagina Instagram per rivelare ai suoi followers di non essere riuscito a sentire sua figlia, la piccola Sophie, per tutta la giornata di giovedì 1 giugno. Da qui, dunque, la sua decisione di recarsi dai carabinieri.

Il parrucchiere dei Vip ha condiviso sulla sua pagina Instagram 3 storie che mostrano lo stress che sta vivendo a causa della battaglia legale portata avanti con la sua ex compagna. Nella prima Instagram Story, Federico Fashion Style ha scritto:

Scusate la mia assenza di ieri, ma a tempo dovuto vi racconterò tutto.

Mentre si trovava in questura, l’hairstylist ha poi condiviso una seconda storia in cui ha scritto:

Casualmente dal mio portafoglio prendendo il documento ho trovato te. Sei in ogni parte di me piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentita dalle 17. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa provare. Purtroppo alla cattiveria non c’è rimedio! Solo aspettare e sperare che tutto il male che ricevo si possa quadruplicare a chi lo dà. E va bè. Tempo al tempo.

Infine, Federico Lauri ha lanciato una frecciatina alla sua ex compagna Letizia Porcu. Queste sono state le sue parole: