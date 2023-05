Federico Fashion Style è finito in ospedale: “Vi prometto che vi racconterò tutto e rimarrete scioccati”

Federico Fashion Style e la foto in ospedale. Il noto hairstylist si è sfogato con i suoi seguaci e ha ricevuto un incredibile supporto

Il famoso hairstylist Federico Fashion Style, è finito in ospedale. L’ex concorrente di ballando con le stelle, ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto della sua mano con la flebo.

Federico Fashion Style ha spiegato ai suoi numerosi seguaci e ai suoi amici, di aver avuto un crollo e di trovarsi in un momento delicato della sua vita privata.

Recentemente si è separato dalla madre di sua figlia, la piccola Sophie. Ha scelto di fare coming out e di essere finalmente libero. La sua ex sapeva tutto, ma insieme avevano deciso di tenerlo nascosto e di continuare a fingere per il bene della bambina. Poi, quando le cose sono diventate insostenibili, l’hairstylist ha lasciato cadere il velo.

Sempre sui social, ha raccontato che la donna gli impedirebbe di vedere Sophie e che si trovano, al momento, al centro di una difficile battaglia legale. Federico Fashion Style ha accompagnato la foto in ospedale con queste parole:

Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccettabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito, vi racconterò tutto e rimarrete scioccati.

Se da un lato la sua vita è meravigliosa grazie al suo successo e ai saloni in tutta Italia, la vita privata del noto hairstylist non è, al momento, serena.

Ha lasciato i suoi seguaci incuriositi e anche preoccupati, con la promessa che presto diffonderà più dettagli. Non è chiaro a chi si sia riferito, ha lanciato accuse senza citare i suoi mittenti.

Subito sono arrivati numerosi messaggi di supporto ed incoraggiamento per il famosissimo parrucchiere. Ma anche messaggi crudeli e critiche. Poco fa, infatti, Federico ha pubblicato un nuovo video: