Federico Rossi ha violato la quarantena per andare da Paola Di Benedetto? Tutti i fan si stanno domandando se il cantante Federico Rossi ha violato la quarantena per andare dalla sua fidanzata Paola Di Benedetto

È scoppiato il caos nelle ultime ore su Twitter dove si vocifera che Federico Rossi, l’ex cantante del duo Benji e Fede, abbia violato la quarantena e lasciato la sua Modena per raggiungere, momentaneamente, la sua fidanzata Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, a Vicenza.

Il dubbio nasce dai loro fan che vengono insospettiti dalle ultime foto e video condivisi proprio dai diretti interessati sui social. Da un primo video su Instagram postato dal cantante sembra, infatti, che le piastrelle del pavimento della sua cucina siano le stesse apparse nelle Instagrm Stories di Paola Di Benedetto.

Fino a quel momento, però, nessuno sospettava ancora niente anche perché si tratta di un pavimento decisamente comune quindi potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Tuttavia a fare incuriosire il popolo di Twitter è stato un quadro che ritrae Paola Di Benedetto da piccola e che è apparso sia in una recente foto dell’influencer sia in un video di Federico Rossi.

Questo piccolo dettaglio ha letteralmente diviso il popolo del web in due fazioni. Da una parte c’è chi li ha accusati di non rispettare le regole, che in questo momento difficile, siamo tutti tenuti a seguire, dall’altra, c’è chi li ha difesi, dicendo che le cose non stanno assolutamente così

E se da un lato Paola Di Benedetto continua a sostenere che la lontananza è difficile, ma doverosa in questo momento così complicato, dall’altro i più attenti sono certi che sia stata proprio lei ad andare contro a quel che affermava, ospitando il suo fidanzato probabilmente qualche domenica fa.

Ad oggi non vi è nessuna notizia certa a riguardo, ma diverse segnalazioni sono arrivate anche a molti giornalisti e si sono iniziate a scatenare la prime polemiche. Il cantante ha davvero violato la quarantena per riabbracciare la sua fidanzata? Sarà davvero come dicono?