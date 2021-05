Di recente Federico Vespa è stato ospite a Storie Italiane, programma in onda su Rai 1. Il figlio di Bruno Vespa a deciso di aprire il suo cuore a Eleonora Daniele la quale si è commossa dinanzi alle sue parole. Il ragazzo ha raccontato tutto della sua vita privata ed in particolare un periodo molto difficile del suo passato: la depressione.

Federico Vespa non è solo giornalista ma anche scrittore e conduttore radiofonico. Il suo passato però è stato segnato da un periodo molto buio durante il quale è stato necessario un aiuto psicologico. Si tratta della sua depressione. In un intervista per “Libero Quotidiano”, il figlio di Bruno Vespa ha raccontato tutto su questa sofferenza.

Classe 1979, il celebre giornalista ha raccontato la sua storia anche in un libro intitolato “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”. Si tratta di un racconto il quale può essere d’aiuto per tutte le persone che finiscono nel tunnel buio della depressione.

Nell’intervista Federico Vespa ha dichiarato di aver chiesto sostegno ai suoi genitori quando frequentava il terzo anno di università. Così l’uomo ha iniziato il suo commovente racconto:

Sono andato dai miei genitori e gli ho chiesto aiuto. Facevo il terzo anno di università. Ho deciso di parlare con tutti e due subito e mi hanno subito dato una grossa mano, soprattutto mia madre che sapeva che sarebbe stato un percorso lungo e complicato. Mamma aveva sofferto di una depressione post parto quando sono nata io, lieve, ma aveva capito quale era il percorso da fare.

Davanti le telecamere di Storie Italiane, il conduttore radiofonico ha anche spiegato di aver inizialmente sottovalutato la sua depressione. Ad oggi l’uomo ogni tanto rivive quei momenti tristi del passato e brutto è il ricordo che ne è rimasto:

Quando ho riaffrontato con la memoria i momenti della depressione. Scrivevo di sera, mi accompagnavo anche con un bicchiere di whisky per cercare di allentare la tensione nell’ affrontare qualche passaggio, e a volte stavo male perché mi saliva il ricordo di quel periodo faticosissimo della mia vita.

Dunque, riconoscere di non essere in grado di affrontare un problema da soli, ammettere di aver bisogno di aiuto e agire contro la propria ansia è un vero atto di coraggio. E proprio così ha fatto il figlio di Bruno Vespa il quale adesso vive la sua vita in modo sereno. La paura è l’emozione più complicata da comprendere e gestire e nulla si può fare se non chiedere sostegno.