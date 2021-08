Fiori d’arancio per Federico Zampaglione. Il noto cantante, infatti, è convolato a nozze con Giglia Marra in una cerimonia da sogno che si è celebrata in Puglia. La coppia in questi mesi aveva rimandato più volte la cerimonia a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus. Dopo tanto tempo, però, il sogno di diventare marito e moglie si è avverato.

Finalmente Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno pronunciato il fatidico sì e sono diventati marito e moglie. Dopo l’annuncio social delle nozze, il noto cantante e sua moglie hanno celebrato i fiori d’arancio in una cerimonia da sogno che si è tenuta in Puglia.

Dopo la cerimonia, la coppia di neosposi ha dato il via ai festeggiamenti, insieme ad amici e parenti, in una tipica masseria del luogo. Come già anticipato, Federico Zampaglione e sua moglie Giglia Marra hanno più volte rimandato i fiori d’arancio a causa, oltre che dell’emergenza dovuta al coronavirus, anche degli impegni di lavoro.

Molti sono stati coloro che hanno inviato sui social messaggi di auguri al noto cantante e a sua moglie, la quale ha commentato gli scatti condivisi delle nozze con queste parole:

Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee

Giglia Marra: chi è la moglie del noto cantante Federico Zampaglione

Per chi non la conoscesse, Giglia Marra, moglie di Federico Zampaglione, è un’attrice affermata nota ai telespettatori del piccolo schermo. La donna, infatti, ha recitato in fiction quali Squadra Antimafia, Ris e Lolita Lobosco. Inoltre, insieme al noto cantante ha realizzato il film Morrison.

Come da lei stessa dichiarato, Giglia Marra conosce ed ha uno splendido rapporto con Claudia Gerini, ex moglie di Federico Zampaglione. L’attrice, riguardo il rapporto con l’ex compagna del noto cantante, ha dichiarato: