Durante una puntata di “Muschio Selvaggio” che ha visto come ospite Belen Rodriguez, Fedez ha fatto una dichiarazione shock. Il celebre cantante ha ammesso di aver pensato all’idea di aprire un profilo OnlyFans insieme alla moglie Chiara Ferragni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Fedez finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il rapper milanese protagonista di un gossip è sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso durante una puntata di “Muschio Selvaggio”.

In compagnia di Belen Rodriguez, all’interno dello studio di “Muschio Selvaggio”, il marito di Chiara Ferragni ha chiesto alla sua ospite se avesse un profilo su OnlyFans. Poi è giunta la rivelazione che di certo non è passata in osservato a tutti i telespettatori del programma:

Belén tu hai Only Fans? Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza.

Belen Rodriguez ha dichiarato di non sapere cosa sia OnlyFans. Alla luce di questo il rapper milanese ha spiegato alla showgirl che è una piattaforma a cui si accede tramite abbonamento per vedere contenuti esclusivi. Questa è stata la risposta della modella argentina:

Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

In un secondo momento, Fedez, con un po’ di imbarazzo, ha ammesso di seguire alcuni profili. Tuttavia, lo fa solo per motivi di lavoro. Queste le sue parole: