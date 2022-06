Recentemente, Fedez ha deciso di pubblicare sui suoi canali social gli audio delle sedute con il suo psicologo. Sedute in cui piangeva dopo aver scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas.

Una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere e che sconvolgerebbe la vita di chiunque. Prima dell’operazione, il rapper ha pensato di tutto. Fortunatamente, dopo l’intervento all’ospedale San Raffaele, è potuto tornare dalla sua famiglia e a godersi la vita. Quell’esperienza lo ha però segnato a vita e gli ha lasciato una lezione molto importante, ovvero che non bisogna mai dare nulla per scontato.

A distanza di mesi, ha scelto di pubblicare gli audio delle sedute dallo psicologo, ma non tutti hanno apprezzato. Alcuni giornalisti, come lo stesso cantante ha rivelato, la hanno accusato di narcisismo. Fedez ha voluto rispondere a tono, durante un’intervista con Radio 105.

Le parole di Fedez

Oggi devo leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un cogl****. Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace’.

Il rapper ha poi spiegato di non aver nemmeno pensato che si sarebbe potuto scatenare un tale dibattito per i suoi audio, anche all’interno della comunità psichiatrica e della psicoterapia. Di certo non è la prima persona che registra le sedute dallo psicologo, anzi l’ha definita una cosa “normalissima”:

Io nella seduta dico ‘Io non ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricordino di me’ ed è una sensazione di dissociazione brutta, ti senti strano, dici ‘Non sto vivendo bene questa cosa’ e quindi ‘Guardate che se in questo momento anche solo una persona sta vivendo quella sensazione che anch’io l’ho vissuta e ne sono uscito più o meno decentemente, forse ti fa sentire un po’ più su’.

Qualcuno ha parlato di narcisismo e non ha apprezzato il gesto di Fedez sui social. A queste persone, il rapper ha voluto dire che lo ha fatto per vari motivi, di sicuro per la voglia di ricevere una carezza pubblica e di esorcizzare il male che ha provato in quei tremendi giorni, ma dietro ci sono anche altre ragioni.