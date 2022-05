Fedez al Met Gala: ecco quanto costa l’orologio di lusso

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo dei social. Per la prima volta, il rapper milanese è apparso sul red carpet del Met Gala insieme a sua moglie. Tuttavia il suo look nascondeva un dettaglio super lussuoso. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La scorsa notte si è tenuto il Met Gala 2022 al Metropolitan Museum di New York. Tra le coppie protagoniste dell’evento non potevano mancare Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno indossato i meravigliosi abiti curati da Donatella Versace.

In particolare, l’influencer ha sfoggiato un vestito da diva total black abbinato ad una serie di gioielli oro. Per quanto riguarda il cantante, quest’ultimo è apparso sul red carpet con una giacca caratterizzata dal bavero ricoperto di cristalli gold.

Tuttavia, nell’outfit di Fedez era presente un particolare che di certo non è sfuggito alla maggior parte delle persone. Si tratta dell’orologio super lussuoso firmato Hublot.

Quello che il rapper milanese portava al polso nella notte del Met Gala 2022 è il modello Big Bang Unico Sapphire Baguettes. Per quanto riguarda il colore, il gioiello è in total silver ed è caratterizzato da due cronometri. Siete curiosi di sapere quanto costa?

In generale, sui siti di moda di lusso, gli orologi hanno un prezzo molto elevato. Infatti i modelli appartenenti a questa collezione possono avere un costo pari a 50mila euro fino ad arrivare ai 100mila euro. Senza alcuna ombra di dubbio, la versione che indossava il cantante al polso è una di quelle più costose. D’altronde, Chiara Ferragni è la Global Ambassador del brand, per questo non si esclude che Fedez abbia indossato un modello di orologio unico e speciale.