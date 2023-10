Si trova ancora ricoverato Fedez ed i medici lo tengono sotto costante controllo, anche se al momento le sue condizioni dovrebbero essere stabili. La moglie Chiara Ferragni nella serata di ieri ha deciso di rompere il silenzio sui social, con un messaggio di ringraziamento.

Sono giorni di grande ansia e preoccupazione quelli che hanno vissuto i familiari del rapper. Dopo un malore e la corsa in ospedale, è venuto fuori che aveva due ulcere ed un’emorragia in corso.

La moglie Chiara Ferragni in quei giorni era in Francia, in occasione della Parigi Fashion Week. Tuttavia, in una storia pubblicata su Instragram ha scritto che stava tornando prima a casa per un’emergenza.

La famosa imprenditrice digitale, non ha mai spiegato il motivo di questo viaggio. Solo poche ore dopo lo stesso Fedez ha pubblicato una storia, in cui diceva che gli avevano trovato due ulcere ed un’emorragia.

Di conseguenza, lui ha scritto che ci teneva a ringraziare i medici, per avergli salvato la vita. Però nella giornata di domenica ha avuto una seconda emorragia e quindi ha avuto bisogno di una nuova gastroscopia.

Le condizioni di Fedez ed il messaggio di Chiara Ferragni

In questi giorni i genitori e la moglie non lo hanno mai lasciato solo. Proprio nella serata di ieri Chiara Ferragni ha rotto il silenzio, con un messaggio su X (ex Twitter), nel quale ha scritto: “Vi leggo e vi sono grata!”

Come riportato dall’Ansa le condizioni del rapper ora sono buone. I medici lo tengono sotto controllo e potrebbero dargli le dimissioni, probabilmente nella prossima settimana.

Nella giornata di ieri Fedez ha anche potuto riabbracciare suo figlio Leone. Lo stesso giornale ha immortalato la moglie, i genitori ed il figlioletto uscire insieme dall’ospedale, anche se hanno deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti.

La madre ed il padre pochi giorni fa, fermati fuori il nosocomio, hanno detto che stava meglio. Entrambe le famiglie stanno cercando di aiutare la coppia in questo momento così delicato. Le sorelle di Chiara Ferragni, insieme ai nonni, si stanno prendendo cura del cane Paloma e dei piccoli Leone e Vittoria.