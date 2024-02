Fedez, arriva la replica dopo la sentenza del Tribunale di Milano: “Le puntate continueranno”

Dopo tre anni e oltre un centinaio di episodi del podcast registrati, il sodalizio giunge a una nuova fase. Si era interrotto già a giugno dell’ano scorso. Fedez aveva ha rifiutato di sottostare alle regole dello statuto della società “Muschio Selvaggio”, rifiutandosi di vendere. Il tribunale ha recentemente dato ragione a Luis Sal, il collaboratore del rapper, ponendolo come acquirente delle quote di Fedez.

Fedez, a questo punto, deve solo decidere se conformarsi alla sentenza (che non è, però, una misura definitiva). Potrebbe cedere le sue quote davanti a un notaio o ignorare la decisione. Nel secondo caso, Luis Sal potrebbe nuovamente intraprendere azioni legali per obbligarlo a vendere e ritirarsi dalla gestione di Muschio Selvaggio.

Anche se si è subito ipotizzato che fosse incerto il futuro del podcast, pare non essere così per Fedez. Muschio Selvaggio è diventato molto popolare nel corso degli ultimi anni con milioni di stream. In risposta a questa decisione del Tribunale di Milano, Fedez ha pubblicato su Instagram una storia elogiando il nuovo corso di Muschio Selvaggio con Mr. Marra, sottolineando il successo e la rilevanza del programma. Una storia su Instagram in cui afferma:

Il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l., e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda.

L’immediata replica di Fedez su Instagram, a proposito di Muschio Selvaggio, ha anche specificato:

Detto ciò, grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di portare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito

Il marito di Chiara Ferragni ha anche provato a sdrammatizzare in un video sempre sul suo canale Instagram. Sorridendo, amaramente, chiede ai suoi follower se qualcuno ha “cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani” che gli servirebbero “per un amico”. Non c’è ancora nessun commento da parte di Luis Sal.